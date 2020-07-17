Смартфон Realme X2 получил версию на 8/256 ГБ памяти

Компания Realme довольно неожиданно выпустила новую версию для прошлогоднего смартфона Realme X2, который ранее был доступен в вариантах с 4/64, 6/128 и 8/128 ГБ оперативной и встроенной флеш-памяти. Новая вариация может похвастаться 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Она появится в индийской продаже 21 июля.

Напомним, что смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, восьмиядерным процессором Snapdragon 730G с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 618, четверной тыльной камерой с датчиками разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, NFC, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и предустановленной ColorOS 6.0 на основе Android 9.0.