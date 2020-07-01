Смартфон Realme X50 5G выходит в Европе

Компания Realme объявила о том, что смартфон Realme X50 5G и наушники Realme Buds Q будут представлены в Европе 8 июля. Ориентировочная европейская цена смартфона пока не называется, но в в Китае он продается по цене менее чем 500 долларов. Аппарат оснащается топовым чипсетом Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5G, Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а также врезанной в экран двойной фронтальной камерой модулями на 32 и 8 Мп, квадрокамерой с основным датчиком на 48 Мп и 20-кратным зумом, поддержкой сверхбыстрой 65-Вт SuperDart Charge зарядки и модулем WiFi 6.