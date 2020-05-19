Смартфон Redmi 10X засветился на фото

В сети появились фотографии смартфона Redmi 10X, который первым на рынке получит новейшую платформу MediaTek Dimensity 820. На снимках аппарат заключен в транспортировочный чехол, который позволяет разглядеть вырез громкоговорителя, порт USB-C, 3,5 мм разъем для наушников и вырезы для микрофона. Недавно аппарат протестировали в бенчмарке AnTuTu, где он набрал впечатляющие 415 277 баллов. Смартфон должен получить не только мощное железо, но и квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп. Официальная презентация Redmi X10 ожидается 26 мая.