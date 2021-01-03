Смартфон Redmi 9T могут представить 9 января

Сетевые инсайдеры сообщили о том, что смартфон Redmi 9T могут официально представить уже 8 января. Предполагается, что новинка является почти полной копией ранее выпущенного Poco M3. Главное отличие заключается в основной камере. Она получит иной дизайн и 8-Мп сверхширокоугольный модуль в дополнение к 48-Мп главному и двум 2-Мп вспомогательным.

Аппарат также оснастят 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и боковым дактилоскопом.
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