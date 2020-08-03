Смартфон Redmi K30 Ultra показали на видео

В сети появились видео, на котором демонстрируется еще не представленный флагманский смартфон Redmi K30 Ultra. Отметим тыльную квадрокамеру в круглом блоке и дисплей без вырезов. Также видео раскрывает некоторые характеристики устройства: производительный процессор MediaTek Dimensity 1000, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флэш-памяти, выдвижная селфи-камера разрешением 20 Мп, основную камеру с четырьмя модулями, главный из которых имеет разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и быстрая зарядка на 33 Вт. Официальная презентация Redmi K30 Ultra ожидается в текущем месяце.

Комментарии и отзывы Redmi K30 Ultra
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