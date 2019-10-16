Смартфон Redmi K30 очень похож на Samsung Galaxy S10+

2019-10-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi K30 ; [83]
Официальный анонс смартфона Redmi K30 состоялся пару дней назад, однако на презентации не был раскрыт дизайн новинки. Сегодня в сети появилось фото, на котором, как утверждается, изображен Redmi K30. В целом, аппарат очень похож на Samsung Galaxy S10+ из-за врезанной в дисплей сдвоенной фронтальной камеры. Впрочем, это неофициальное изображение, а потому дизайн может быть и другим. Напомним, что главной особенностью новинки является используемый в устройстве модем 5G с поддержкой автономных (SA) и неавтономных (NSA) сетевых архитектур. В качестве аппаратной основы используется чипсет Snapdragon 7 Series 5G. Остальные подробности будут объявлены позже.


Комментарии и отзывы Redmi K30
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