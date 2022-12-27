Смартфон Redmi K60 оценен в 360 долларов

Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K60, которая получила производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и огромную систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2.

Новинка также характеризуется ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядками, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой Bluetooth 5.3 и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14. Смартфон оценен в 360, 390, 430, 475 и 515 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ памяти.