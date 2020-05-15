Смартфон Redmi Note 10 5G полностью рассекречен

Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики и дизайн смартфона Redmi Note 10 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит квадрокамеру разрешение 64 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, еще не представленную производительную платформу Dimensity 800 с максимальной частотой 2,6 ГГц, 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, аккумулятор ёмкостью 4520 мАч, быструю зарядку на 22,5 Вт, варианты с 6/64, 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12. Размеры устройства равны 164,15:75,75:8,99 мм, а масса – 208 г.