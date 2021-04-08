Смартфон Redmi Note 10 вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi Note 10, который оценен в 18 тысяч рублей за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти в белой, зелёной и серой расцветках. При этом до 15 апреля новинку можно купить со скидкой за 16 500 рублей.

Напомним, что смартфон может похвастаться восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 678 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 612, 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и частотой опроса сенсорного слоя 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.