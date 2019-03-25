Смартфон Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае

Невероятно ожидаемый смартфон Redmi Note 7 Pro не появится в международной продаже. По словам главы подразделения Xiaomi в Юго-Восточной Азии Джона Чена, аппарат является эксклюзивом для Китая и Индии. Есть надежда, что речь идет все-таки о временном эксклюзиве и когда-нибудь смартфон все же появится в международной продаже. Ранее стало известно о том, что в Индии владельцы Redmi Note 7 Pro начали получать глобальную стабильную версию прошивки MIUI 10.2.6.0PFHINXM.

Redmi Note 7 Pro оснащается новеньким чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой с главным датчиком Sony IMX586, системой электронной стабилизации изображения и возможностью записывать видео в 4К, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, ИК-излучателем, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4 и предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсом MIUI 10.