Смартфон Redmi Note 7 Pro получит новую SoC Snapdragon 675

На прошлой неделе были представлены смартфоны Redmi Note и Redmi Note 7 Pro. Тогда утверждалось, что старшая модель получит чипсет Snapdragon 670, однако сегодня в сети появилось опровержение. Если верить источнику, Redmi Note 7 Pro станет одним из первых смартфонjd на платформе Snapdragon 675. Также появились подробности о цене: она составит от 205 до 220 долларов. Напомним, что Redmi Note 7 Pro отличается от стандартной модели 48-Мп камерой с главным датчиком Sony IMX586, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Старт продаж новинки запланирован на февраль этого года.