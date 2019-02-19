Смартфон Redmi Note 7 Pro получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

2019-02-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 7 Pro; [108]
Компания Xiaomi опубликовала постер смартфона Redmi Note 7, который будет представлен на презентации в Индии 28 февраля. Изображение намекает на сдвоенную камеру, разрешение основного датчика и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Также некоторые углядели намек на встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Однако в модели Note 7 его точно нет, а вот в более продвинутой Note 7 Pro он вполне может появиться. Предполагается, что на презентации покажут не только уже представленный в Китае Note 7, но и Note 7 Pro.

Напомним, что Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Версия с 3/32 ГБ оценена в Китае в 148 долларов, 4/64 ГБ – $176, 6/64 ГБ –206 долларов.

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