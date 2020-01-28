Смартфон Redmi Note 8 Pro провалился в тесте DxOMark

На сайте лаборатории DxOMark появился обзор фото и видеовозможностей бестселлера, которые оснащается квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп. Судя по результатам, датчик с высоким разрешением сам по себе не дает преимущества. Аппарат набрал 84 балла – 87 баллов за фото и 78 за видео. Redmi Note 8 Pro занял 61 место в рейтинге, пропустив вперед Pocophone F1, ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A50 и даже Google Pixel первого поколения. Впрочем, не стоит забывать, что перед нами недорогой смартфон и ждать от него чудес было бы слишком наивно.