Смартфон Redmi Note 8 Pro снова подешевел в Китае

Компания Xiaomi снова снизила китайские цены на смартфон Redmi Note 8 Pro, который все еще остается популярным. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти теперь стоит 157 долларов, при изначальной цене в 199 долларов. Вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 185 долларов, а версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти теперь можно купить за 214 долларов.

Напомним, что Redmi Note 8 Pro оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.