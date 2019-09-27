Смартфон Redmi Note 8T получит SoC Snapdragon 730G

2019-09-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 8T; [43]
После выхода потенциальных бестселлеров Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro многие отметили, что между новинками намного больше отличий, чем это было в случае с Redmi Note 7 и Note 7 Pro. Младшую модель оснастили не самым быстрым чипсетом Snapdragon 665, а старшую очень мощным MediaTek Helio G90T. Однако некоторых смущает производитель платформы – компания MediaTek. Кажется, специально для них Xiaomi готовит модель Redmi Note 8T на производительном процессоре Snapdragon 730G, который почти не уступает Helio G90T. По крайней мере, на это указывают сегодняшние слухи. Предполагается, что смартфон унаследует основные характеристики Redmi Note 8 Pro и будет стоить чуть дороже.


Комментарии и отзывы Redmi Note 8T
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