Смартфон Redmi Note 9 оценен в 17 тысяч рублей

Компания Xiaomi объявила о скором начале российских продаж смартфона Redmi Note 9, который присоединился к схожим моделям Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S. Версия с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 16 990 рублей, а вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти обойдется в 18 990 рублей. Старт продаж новинки намечен на 11 июня.

Напомним, что Redmi Note 9 характеризуется квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой, производительной платформой MediaTek Helio G85, аккумулятором емкостью 5020 мАч, модулем NFC, ИК-излучателем, слотом для карт памяти microSD, нанопокрытием, отталкивающим капли воды, и сканером отпечатков пальцев на задней панели.