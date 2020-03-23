Смартфон Redmi Note 9S появился в продаже

Сетевые источники сообщают о том, что некоторые магазины в Малайзии, Сингапуре и Таиланде уже начали продавать только что представленный смартфон Redmi Note 9S, являющийся глобальной версией Note 9 Pro. Цена за базовую версию колеблется от 180 до 205 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 18 Вт.