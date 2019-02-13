Смартфон Redmi X на SoC Snapdragon 712 будет стоить $222

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi X, который будет представлен уже 15 февраля. Итак, аппарат получит новенький чипсет Snapdragon 712, от 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на накопителе, тройную основную камеру с датчиками разрешением 48, 20 и 8 Мп, сдвоенную фронтальную камеру на 20 Мп и 8 Мп, 6,6-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, встроенныq под экран сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Утверждается, что цена на младшую версию стартует с 222 долларов. Напомним, что Redmi с недавних пор стал самостоятельным брендом компании Xiaomi.