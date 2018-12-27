Смартфон Samsung Galaxy A10 Pro получит 48-Мп камеру

Сетевые источники впервые поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A10 Pro, официальный анонс которого может состояться уже на грядущей выставке CES 2019. Смартфон будет похож на Galaxy A8s характерным круглым вырезом под фронтальную камеру, расположенным на сей раз по центру, а вот в плане характеристик уйдет далеко вперед. Устройству прочат двойную основную камеру с главным датчиком на 48-Мп, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ флеш-памяти, а также впечатляющий для Samsung аккумулятор на 4300 мАч.