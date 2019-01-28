Смартфон Samsung Galaxy A10 получит 2 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A10, который проходит под каталожным номером SM-A105F. Аппарат оснащается всего 2 ГБ оперативной памяти и фирменным чипсетом Exynos 7885. На этой же платформе работают такие смартфоны, как Galaxy A8 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy A7 (2018) и Galaxy J7 Duo (2018). Вероятнее всего, Exynos 7885 будет применена в старших моделях Galaxy A20, A30 и A40. Также бенчмарк сообщает о предустановленной операционной системе Android 9.0 Pie. В однопоточном тестировании смартфон набрал 1103 балла, а при использовании всех ядер – 3324 балла.