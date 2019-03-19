Смартфон Samsung Galaxy A20 оценили в 14 тысяч рублец

Компания Samsung неожиданно представила в России бюджетный смартфон Galaxy A20, который еще даже не появился в международной продаже. Новинку оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем типа Infinity-V с каплевидным вырезом и разрешением 720:1560 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с датчиками разрешением 13 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным чипсетом Exynos 7884, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также модулем NFC и поддержкой платёжного сервиса Samsung Pay. Габариты устройства равны 158,4:74,7:7,8 мм. Рекомендованная цена Samsung Galaxy A20 в России составляет 13 990 рублей.