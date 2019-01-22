Смартфон Samsung Galaxy A20 получил 8-ядерную SoC и 3 ГБ ОЗУ

Не так давно мы писали о том, что смартфоны Samsung Galaxy A30 и Galaxy A40 были протестированы в Geekbench. Сегодня в базу данных этого бенчмарка попала Galaxy A20 с каталожным номером SM-A205FN. Аппарат оснащается фирменной восьмиядерной платформой Exynos 7885, 3 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Надо заметить, что на той же платформе построена и старшая модель Galaxy A30, но у нее в распоряжении 4 ГБ ОЗУ. В однопоточном тесте Galaxy A20 набрал 1099 баллов, а в многопоточном – 3456 баллов. Galaxy A30 имеет в аналогичном тестировании 1321 и 4142 балла.