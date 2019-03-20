Смартфон Samsung Galaxy A20 получил батарею на 4000 мАч и цену 13990 рублей

В России состоялся анонс нового смартфона Samsung Galaxy A20 с батареей на 4000 мА.ч. Новинка оборудована 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1560 на 720 точек. Основой устройства выступает однокристальная система Exynos 7884 и 3 Гбайт ОЗУ. В верхней части экрана присутствует вырез для 8-Мп фронтальной камеры. Предусмотрена также двойная тыльная фотокамера 13 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели и чип NFC для бесконтактных платежей. Приобрести новинку можно за 13 990 рублей.