Смартфон Samsung Galaxy A20 получил батарею на 4000 мАч и цену 13990 рублей

2019-03-20, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Samsung Galaxy A20; [56]
В России состоялся анонс нового смартфона Samsung Galaxy A20 с батареей на 4000 мА.ч. Новинка оборудована 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1560 на 720 точек. Основой устройства выступает однокристальная система Exynos 7884 и 3 Гбайт ОЗУ. В верхней части экрана присутствует вырез для 8-Мп фронтальной камеры. Предусмотрена также двойная тыльная фотокамера 13 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели и чип NFC для бесконтактных платежей. Приобрести новинку можно за 13 990 рублей.


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