Смартфон Samsung Galaxy A21s засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A21, который еще не был представлен официально. Если верить бенчмарку, аппарат получит восьмиядерную платформу Exynos 850 с тактовой частотой 2,0 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 10. Предыдущие слухи прочили смартфону аккумулятор EB-BA217ABY ёмкостью 5000 мАч, 32 ГБ и 64 ГБ флеш-памяти, основную камеру с четырьмя модулями и фирменный дисплей Infinity-O с врезанной фронтальной камерой. Ориентировочная цена и дата начала продаж будут объявлены позже.