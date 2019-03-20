Смартфон Samsung Galaxy A40 получил 25-Мп фронтальную камеру

В Нидерландах уже можно заказать смартфон Samsung Galaxy A40, который пока еще толком не был представлен официально. Аппарат оценен в 250 евро, старт продаж намечен на 10 апреля. Новинку оснастили 5,9-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, фирменным процессором Exynos 7885, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 25 Мп, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, модулем NFC для бесконтактных платежей, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором на 3100 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсом OneUI. Размеры устройства равны 144,3:69,1:7,9 мм.