Смартфон Samsung Galaxy A42 получит поддержку 5G

В сети появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A42, который должен быть представлен до конца года. Если верить источнику, нас ждет самая дешевая модель Samsung с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Отмечается, что аппарат даже не получит версию без 5G. Также устройству прочат 128 ГБ флеш-памяти и три расцветки: серую, черную и белую.

Напомним, что его предшественник, Samsung Galaxy A41, был представлен в марте этого года. Смартфон оснащается 6,1-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, основной камерой с тремя модулями на 48 Мп, 8 Мп (широкоугольный) и 5 Мп, селфи-камерой на 25 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P65, модулем NFC, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой 15-ваттной зарядки, операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой One UI 2.0, а также защитой от пыли и влаги IP65/68.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A42
Обзоры:
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Предварительный обзор LG V60 ThinQ 5G. Новый флагманПредварительный обзор LG V60 ThinQ 5G. Новый флагман
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
OnePlus Z поддерживает быструю зарядку

Слухов о смартфоне OnePlus Z на просторах интернета очень и очень много, так что никого не удивит тот фак...
realme 6 продают с приличной скидкой

Достаточно часто пользователи задаются вопросом о покупке качественного и при этом недорогого смартфона. ...
Смартфон Vivo X50 Pro полностью рассекречен

В сеть утекли подробные характеристики смартфона Vivo X50 Pro, который будет представлен 1 июня. Итак, ап...
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаровОбзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешкиОбзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки
Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом» Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом»
Обзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонн...
Обзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазоннСразу ряд стриминговых сервисов, включая Netflix и Youtube, приняли решение уменьшить максимальное разреш...
Nintendo выпустила обновление системы ве...
Nintendo выпустила обновление системы веNintendo Switch System Update 10.0.3 только что была развернута на игровых консолях Nintendo. Представлен...
Electronic Arts вернулась на площадку St...
Electronic Arts вернулась на площадку StИгровая компания Electronic Arts вернулась на торговую площадку Steam вместе с играми и подпиской EA Acce...
Смартфон Huawei Enjoy 20 Plus получит по...
Смартфон Huawei Enjoy 20 Plus получит поСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei Enjoy 20 Plus, который еще не был представл...
Супер компактный игровой компьютер от Ra...
Супер компактный игровой компьютер от RaЕсли вы в поисках маленького компьютера, размером со среднюю человеческую ступню, то Raspberry Pi подходи...
Бюджетный смартфон компаний OnePlus полу...
Бюджетный смартфон компаний OnePlus полуКитайская компания OnePlus работает над выпуском бюджетного флагмана под названием OnePlus Z. ...
Logitech G915 TKL работает без проводов...
Logitech G915 TKL работает без проводовВ последнее время геймеры все чаще стали обращать внимание на беспроводные клавиатуры, так как это действ...
Плата GIGABYTE GA-IMB410N получила два п...
Плата GIGABYTE GA-IMB410N получила два пКомпания GIGABYTE пополнила ассортимент системных плат моделью GA-IMB410N, которая предназначена для чипо...
ID-Cooling IS-47K отправили в релиз...
ID-Cooling IS-47K отправили в релизОфициально представлен достаточно интересный процессорный кулер, который обладает целым рядом дополнитель...
Huawei увеличила продажи в Китае на 6% ...
Huawei увеличила продажи в Китае на 6% Согласно отчету Counterpoint Research, в Китае за первый квартал продажи смартфонов снизились на 22%, по...
Недорогой смартфон Redmi Note 9 Pro выхо...
Недорогой смартфон Redmi Note 9 Pro выхоКомпания Xiaomi объявила о скором российском выходе смартфона среднего уровня Redmi Note 9 Pro, который о...
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite выходит ...
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite выходит Компания Xiaomi объявила о скором начале европейских продаж смартфона Mi Note 10 Lite, который был предст...
Обзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPSОбзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPS
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтентаОбзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента
Обзор BBK BVS801. Тест вакууматора для заморозки и су-видОбзор BBK BVS801. Тест вакууматора для заморозки и су-вид
Лучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&GoЛучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&Go
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor