Смартфон Samsung Galaxy A42 получит поддержку 5G

В сети появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A42, который должен быть представлен до конца года. Если верить источнику, нас ждет самая дешевая модель Samsung с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Отмечается, что аппарат даже не получит версию без 5G. Также устройству прочат 128 ГБ флеш-памяти и три расцветки: серую, черную и белую.

Напомним, что его предшественник, Samsung Galaxy A41, был представлен в марте этого года. Смартфон оснащается 6,1-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, основной камерой с тремя модулями на 48 Мп, 8 Мп (широкоугольный) и 5 Мп, селфи-камерой на 25 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P65, модулем NFC, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой 15-ваттной зарядки, операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой One UI 2.0, а также защитой от пыли и влаги IP65/68.