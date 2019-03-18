Смартфон Samsung Galaxy A50 вышел в России

Компания Samsung дала старт российским продажам смартфона среднего уровня Galaxy A50, который был представлен в прошлом месяце. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 19 990 рублей, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 24 990 рублей.

Напомним, что смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 получили одинаковые 6,4-дюймовые Super AMOLED дисплеи с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, а также аккумуляторы на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Старшая модель отличается восьмиядерным процессором Exynos 9610, тройной основной камерой на 25, 5 и 8 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев. Размеры смартфонов равны 158,5:74,7:7,7 мм.