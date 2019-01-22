Смартфон Samsung Galaxy A60 не получит экран OLED

Китайские источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy A нового поколения, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что как минимум две модели из обновленной линейки, Galaxy A10 и A60, не получат OLED-дисплеи. Вместо них будут использоваться более дешевые IPS-матрицы. И если в случае с младшей моделью это не кажется удивительным, то с продвинутым Galaxy A60 появляются вопросы. Особенно если учесть, что все модели Galaxy A образца 2018 года оснащаются OLED-панелями. Также источник добавил, что Samsung собирается реализовывать от 2,5 до 3 миллионов смартфонов Galaxy A10 в месяц.