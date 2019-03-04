Смартфон Samsung Galaxy A60 получит АКБ на 4500 мАч

В сети обнаружилось фото брошюры с характеристиками смартфона Samsung Galaxy A60, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, подэкранный сканер отпечатков пальцев, 6-8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с датчиками на 32 Мп, 5 Мп и 8 Мп, шустрый восьмиядерный чипсет Snapdragon 675, а также аккумулятор емкость. 4500 мАч. Если верить брошюре, официальная презентация Galaxy A60 состоится уже в апреле этого года.