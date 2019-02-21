Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) получил Android 9.0 Pie

Еще в конце прошлого года компания Samsung начала тестировать прошивку на базе операционной системы Android 9.0 Pie для смартфона Samsung Galaxy A7 (2018). Подтверждение было найдено в базе данных бенчмарка Geakbench. Ну а сегодня Samsung выпустила близкую к финальной бета-версию прошивки, которая называется One UI. Напомним, что данная прошивка на базе Android 9.0 Pie уже доступна во флагманских моделях Samsung, а в ближайшие время выйдет для среднеуровневых смартфонов и планшетов южнокорейского гиганта.

Напомним, что аппарат оснащается тройной основной камерой, 24 Мп фронтальной камерой с объективом с диафрагмой F/2,0, 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, восьмиядерным CPU с частотой 2,2 ГГц, 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч, модемом LTE Cat.6, двухдиапазонным адаптером Wi-Fi, модулем Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, опциональным NFC и ОС Android 8.0.