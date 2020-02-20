Смартфон Samsung Galaxy A71 с 5G засветился в Geekbench

Компания Samsung работает над специальной версий смартфона Samsung Galaxy A71 с поддержкой сети пятого поколения.

Ранее это было всего лишь слух простора интернета, а теперь информация подтвердилась.

Смартфон Samsung Galaxy A71 заметили в базе данных приложений теста производительности Geekbench c номером модели SM-A7160. Судя изображению с данными, новинка будет работать на фирменном процессоре Exynos 980 в паре 8 ГБ ОЗУ, вместо процесоора Qualcomm Snapdragon 730 как в обычной версий Galaxy A71.

Фирменный процессор компаний Samsung, а именно Exynos 980 построен по 8-нанометровому техпроцессу и использует восемь ядер: два Cortex-A77 и шесть Cortex-A55. Он поставляется со встроенным 5G-модемом.

Согласно Geekbench, смартфон будет работать из коробки на операционной системе Android 10.