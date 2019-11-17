Смартфон Samsung Galaxy A80 получит версию на 256 ГБ памяти

2019-11-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A80; [61]
В сети появилась информация о том, что китайский регулятор TENAA сертифицировал новую версию смартфона Samsung Galaxy A80. Ее единственное отличие от обычного Galaxy A80 заключается в увеличившемся вдвое объеме флеш-памяти – со 128 до 256 ГБ. Все остальные характеристики, включая поворотную 48-Мп камеру, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей и восьмиядерный процессор Snapdragon 730G, не изменились. Когда новая версия Galaxy A80 станет доступна для покупки и сколько она будет стоить, пока не сообщается.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A80
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