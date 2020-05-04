Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 предстал на рендерах

Дизайнеры из TechConfigurations опубликовали концепт-видео, демонстрирующее гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold 2. По их мнению, аппарат получит три дисплея: в сложенном состоянии нас ждет 6,6-дюймовый основной экран и вспомогательная полоса 0,8:5 дюймов, а в разложенном – 8-дюймовый дисплей. Также отметим многомодульную поворотную камеру, беспроводную зарядку и поддержку сетей 5G. Что до характеристик, то слухи прочат смартфону топовую платформу Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ флеш-памяти, а также тройную тыльную камеру с модулями на 12, 16 и 64 Мп.