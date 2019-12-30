Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 выпустят раньше Galaxy S11

Недавно стало известно о том, что топовые смартфоны Samsung Galaxy Fold 2 и Galaxy S11 будут представлены 11 февраля, однако в продаже новинки появятся в разное время. Если верить свежим данным, полученным от китайских источников, раньше на прилавках появится раскладушка Galaxy Fold 2, а вот флагман Galaxy S11 как обычно выйдет только через несколько недель после анонса. Отмечается, что Samsung опасается конкуренции со стороны других смартфонов с гибкими дисплеями – будь то уже выпущенный Motorola RAZR или гипотетически разрабатываемый аппарат от Xiaomi – а потому стремится поскорее занять перспективный рынок.