Смартфон Samsung Galaxy J7 Aero получит 2 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy J7 Aero, который еще не был представлен официально. Если верить бенчмарку, аппарат получит фирменную платформу Exynos 7885 (на которой основаны, например, модели Galaxy A8 и A8+), всего 2 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android Oreo. Напомним, что Exynos 7885 характеризуется двумя ядрами Cortex-A73, шестью ядрами Cortex-A53 и графикой Mali G71 MP2. Изделие выполнено по 14-нанометровому техпроцессу и в плане производительности немного уступает Snapdragon 636 от Qualcomm.