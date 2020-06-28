Смартфон Samsung Galaxy M01s получит аккумулятор на 4000 мАч

В базе данных TUV Rheinland обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M01s, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, который будет обозначаться в спецификациях как 4000 мАч. Ранее смартфон засветился в бенчмарке Geekbench, который подтвердил использование платформы Helio P22 и 3 ГБ оперативной памяти.

В целом, новинка будет похожа на модель Galaxy M01, которая оснащается 5,71-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерной платформой Snapdragon 439, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M01s
Обзоры:
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?
Предварительный обзор Vivo Y91C 2020. Стильно и недорогоПредварительный обзор Vivo Y91C 2020. Стильно и недорого
Предварительный обзор HTC Wildfire R70. Неплохо, но можно и лучшеПредварительный обзор HTC Wildfire R70. Неплохо, но можно и лучше
Новости:
HTC готовится представить свой следующий смартфон 16 июня

Компания HTC по-прежнему существует и до сих пор выпускает смартфоны. Аппарат под названием Desire 20 Pro...
Игровой смартфон Nubia RedMagic 5G Lite оценен в $685

Бренд Nubia пополнил ассортимент игровых смартфонов моделью RedMagic 5G Lite, которая получила поддержку ...
Honor Play 4 в трех цветах

Несмотря на то, что в последнее время у компании Huawei далеко не лучшее состояние на мировом рынке смарт...
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешкиОбзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки
Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом» Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом»
Обзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAWОбзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAW
Обзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузикомОбзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузиком
Европейская цена Realme 6 Pro удивляет...
Европейская цена Realme 6 Pro удивляетКомпания Realme официально представила смартфон Realme 6 Pro на европейском рынке. Версию с 8 ГБ оператив...
Thermaltake запускает приложение Smart P...
Thermaltake запускает приложение Smart PПриложение Thermaltake Smart Power Management 2.0 отслеживает энергопотребление и добавляет новые функции...
Dell расширяет линейку UltraSharp двумя ...
Dell расширяет линейку UltraSharp двумя Компания Dell планирует расширить линейку UltraSharp представив два новых монитора U2421HE и U2721DE. Мон...
Elgato представила микрофоны для стример...
Elgato представила микрофоны для стримерС момента присоединения фирмы Elgato к компании Corsair, фирма расширила свой ассортимент для стримеров. ...
Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core...
Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake CoreДля тех кто решился на компактную сборку ПК, предстоит начать с самого главного - покупки корпуса. Наша р...
Xiaomi представила Fengmi 4K Laser Proje...
Xiaomi представила Fengmi 4K Laser ProjeПрактически любой пользователь, который интересуется темой современных технологий, знает про компанию Xia...
Telegram получила обновления 6.0...
Telegram получила обновления 6.0Разработчики Telegram выпустили крупное обновление для мессенджера Telegram. ...
Приложение Google получает Dark Mode для...
Приложение Google получает Dark Mode дляМобильное приложение Google переходит в темный режим, а пользователи Android и iOS получают возможность в...
Представлен проектор BenQ TH685 с поддер...
Представлен проектор BenQ TH685 с поддерКомпания BenQ представила проектор TH685, который ориентирован на использование с игровыми консолями. Нов...
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/1...
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/1Многие пользователи почему-то считают, что качественный смартфон обязательно стоит дорого и если хочется ...
Игровой проект Ghost Recon Breakpoint до...
Игровой проект Ghost Recon Breakpoint доКомпания Ubisoft пытается всячески привлечь внимание игроков, добавляя новый контент, бонусы и многое дру...
Подбираем чехол для Huawei P40 Pro...
Подбираем чехол для Huawei P40 ProВ последнее время достаточно часто производители смартфонов стали делать свои гаджеты более тонкими и лег...
Обзор National NH-VC1852. Циклонный пылесосОбзор National NH-VC1852. Циклонный пылесос
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0
Обзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4КОбзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4К
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor