Смартфон Samsung Galaxy M01s получит аккумулятор на 4000 мАч

В базе данных TUV Rheinland обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M01s, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, который будет обозначаться в спецификациях как 4000 мАч. Ранее смартфон засветился в бенчмарке Geekbench, который подтвердил использование платформы Helio P22 и 3 ГБ оперативной памяти.

В целом, новинка будет похожа на модель Galaxy M01, которая оснащается 5,71-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерной платформой Snapdragon 439, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.