Смартфон Samsung Galaxy M20 получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M20, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, новинка станет первым смартфоном Samsung с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Предыдущие слухи прочили устройству сдвоенную тыльную камеру камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также дисплей Samsung Infinity-U с вырезом под фронтальную камеру. Размеры смартфона равны 156,4:74,5:8,8 мм. Ранее смартфон засветился в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие фирменного процессора Exynos 7885, 3 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 8.1 Oreo.