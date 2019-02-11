Смартфон Samsung Galaxy M30 получит аккумулятор на 5000 мАч

В сети появились изображения нового смартфона среднего уровня Samsung Galaxy M30. Гаджет получит 6,38-дюймовый экран с разрешением 2210 на 1080 точек, тройную основную камеру с датчиком на 13 млн пикселей и двумя сенсорами на 5 млн точек ,а также аккумулятор на 5000 мА.ч. Основой устройства станет процессор Samsung Exynos 7904, 6 Гбайт ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью до 128 Гбайт. Разрешение фронтальной камеры составит 16 млн пикселей. Предусмотрен симметричный порт USB Type-C. Дебют новинки ожидается в ближайшее время.