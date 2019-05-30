Смартфон Samsung Galaxy M40 получит тройную камеру

Недавно в сети появилась информация о том, что недавно представленный смартфон Samsung Galaxy A60 и готовящийся к выходу в Индии Samsung Galaxy M40 – это одна и та же модель. На это указывали одинаковые платформы Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти, информация о ёмком аккумуляторе и фирменном дисплее Infinity-O. Позже появился рендер Galaxy M40, на котором абсолютно идентичен с Galaxy A60. Ну а сегодня старший вице-президент Samsung India заявил, что Galaxy M40 получит 32-Мп сенсор в тыльной камере и 16-Мп датчик во фронтальной. Как вы уже догадались, у Galaxy A60 та же самая конфигурация. Цена Galaxy M40 в Индии должна составить около 295 долларов.

Напомним, что Samsung Galaxy A60 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и покрытием 91,8% площади лицевой панели, новеньким чипсетом Snapdragon 675, 6 оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой на 32 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, которая врезана в дисплей, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой технологии Screen Sound для воспроизведения голоса собеседника через вибрацию экрана, модулем NFC для бесконтактных платежей и сканером отпечатков пальцев на задней панели.