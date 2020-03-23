Смартфон Samsung Galaxy M51 засветился на рендерах

Сетевые источники поделились качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy M51, который еще не был представлен официально. Аппарат должен получить 6,5-дюймовый экран с вырезом для фронтальной камеры, тройную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерный чипсет Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графикой Adreno 618 и модемом Snapdragon X15 LTE, 6 ГБ оперативной памяти, симметричный порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и предустановленную операционную систему Android 10. Дата выхода и ориентировочная цена смартфона пока не сообщаются.