Смартфон Samsung Galaxy Note10 показали на видео

Авторитетная группа дизайнеров DBS Designing опубликовала видео, которое демонстрирует концепт флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10. Дизайн устройства создан на основе последних утечек. Отметим корпус из стекла и металла, полностью безрамочный дисплей безо всяких вырезов, основную камеру с четырьмя модулями, порт USB Type-C, микрофон, динамик и 3,5-мм разъём для наушников. Фронтальная камера размещена в стилусе, который нужно немного выдвинуть из паза в корпусе, чтобы сделать снимок. Подобное решение не выдумка – Samsung уже оформила соответствующий патент. Официальный анонс Samsung Galaxy Note10 ожидается в августе.