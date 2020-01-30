Смартфон Samsung Galaxy Note20 позирует на первых изображениях

Сетевые инсайдеры раздобыли первые рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20. Цена данного аппарата будет начинаться с отметки $1000. Естественно, данные изображения не официальные, так как они были созданы из различных слухов и утечек, но вполне вероятно, что новинка не будет сильно отличаться от показанного ниже.

Гаджет должен получить безрамочный дисплей, фронтальную камеру, которая расположена в центре дисплея, стеклянную крышку и стилус S Pen. Что по характеристикам, то Samsung Galaxy Note20 оснастится Snapdragon 865, 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти (в зависимости от версий), основной камерой с модулями на 108, 48, 12 Мп и 100-кратным зумом, а также 12 Мп селфи-камерой.