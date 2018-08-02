Смартфон Samsung Galaxy On8 (2018) обойдется в 250 долларов

Компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy On8, который будет стоить в этом регионе 250 долларов. Новинку оснастили 6-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, слотом для карт microSD объемом, сдвоенной тыльной камерой на 16 и 5 Мп (объективы с диафрагмой F/1,7 и F/1,9), фронтальной камерой на 16 Мп (F/1,9), модулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n, модемом LTE, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч и предустановленной ОС Android 8.0. Отметим, что новинка очень похожа на недавно представленную в Индии модель Galaxy J8, которая оценена в 275 долларов.