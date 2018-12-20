Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite получит экран Full HD+

Согласно последним слухам, все смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S10 получат дисплеи с разрешением выше Full HD+. Однако появившиеся сегодня в сети тесты опровергают эти сведения. Если верить HTML5Test, то старшую модель Galaxy S10+ с каталожным номером SM-G975 оснастят панелью с разрешением 3040:1440 пикселей. Скорее всего, такое же разрешение будет и у экрана Galaxy S10. Что до младшей модели Galaxy S10 Lite, то она получит дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей. Впрочем, для 5,8-дюймовой панели это вполне приемлемое разрешение. Насколько эта информация соответствует действительности, узнаем в конце февраля.