Смартфон Samsung Galaxy S10 будет стоить 900 долларов

Сетевые источники уже сливали ориентировочные цены на флагманские смартфоны линейки Samsung Galaxy S10. Диапазон цен варьировался от 780 евро за самую младшую модель до 1600 евро за самую старшую, а позже снизился до 750 евро на Galaxy S10e и 1500 евро для топового Galaxy S10+. Сегодня профильное издание 91mobiles поделился новыми ценами, которые еще ниже. Итак, Galaxy S10e будет стоить от 697 долларов, Galaxy S10 от 907 долларов, а Galaxy S10+ от 1046 долларов. Здесь стоит добавить, что эти цены актуальны для Индии, в то время как предыдущие утечки были связаны с европейскими ценами. Официальная презентация смартфонов Samsung Galaxy S10 запланирована на 20 февраля этого года.