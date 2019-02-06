Смартфон Samsung Galaxy S10 будет стоить 900 долларов

2019-02-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10; [232]
Сетевые источники уже сливали ориентировочные цены на флагманские смартфоны линейки Samsung Galaxy S10. Диапазон цен варьировался от 780 евро за самую младшую модель до 1600 евро за самую старшую, а позже снизился до 750 евро на Galaxy S10e и 1500 евро для топового Galaxy S10+. Сегодня профильное издание 91mobiles поделился новыми ценами, которые еще ниже. Итак, Galaxy S10e будет стоить от 697 долларов, Galaxy S10 от 907 долларов, а Galaxy S10+ от 1046 долларов. Здесь стоит добавить, что эти цены актуальны для Индии, в то время как предыдущие утечки были связаны с европейскими ценами. Официальная презентация смартфонов Samsung Galaxy S10 запланирована на 20 февраля этого года.


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