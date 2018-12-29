Смартфон Samsung Galaxy S10 показался на фото

Авторитетный искатель утечек Ice Univerce поделился двумя новыми утечками, связанными с флагманскими смартфонами линейки Samsung Galaxy S10. Во-первых, это живое фото Galaxy S10, на котором можно увидеть заднюю панель с тройной основной камерой и светодиодной вспышкой. Во-вторых, это рендер младшей модели Galaxy S10 Lite в прозрачном силиконовом чехле на беспроводной зарядной станции. Как и следовало ожидать, здесь демонстрируется аппарат с плоским экраном. Также отметим разъемы для зарядки, 3,5 мм разъем для наушников и вырез в дисплее, предназначенный для фронтальной камеры. Официальный анонс новых корейских флагманов ожидается в конце февраля в преддверии выставки MWC 2019.