Смартфон Samsung Galaxy S10 показался на фото

2018-12-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10; [63]
Авторитетный искатель утечек Ice Univerce поделился двумя новыми утечками, связанными с флагманскими смартфонами линейки Samsung Galaxy S10. Во-первых, это живое фото Galaxy S10, на котором можно увидеть заднюю панель с тройной основной камерой и светодиодной вспышкой. Во-вторых, это рендер младшей модели Galaxy S10 Lite в прозрачном силиконовом чехле на беспроводной зарядной станции. Как и следовало ожидать, здесь демонстрируется аппарат с плоским экраном. Также отметим разъемы для зарядки, 3,5 мм разъем для наушников и вырез в дисплее, предназначенный для фронтальной камеры. Официальный анонс новых корейских флагманов ожидается в конце февраля в преддверии выставки MWC 2019.


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