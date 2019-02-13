Смартфон Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G выйдет раньше ожидаемого

Индийский искатель утечек Ишан Агарвал поделился очередной порцией подробностей о новых смартфонах компании Samsung. Согласно предыдущим слухам, версия Galaxy S10+ с поддержкой сотовых сетей пятого поколения должна была выйти намного позже обычных моделей. Продажи Galaxy S10, S10+ и S10e стартуют 8 марта, премиальное издание Samsung Galaxy S10+ Limited Edition с 1 ТБ встроенной флэш-памяти и 12 ГБ ОЗУ – 15 марта, а выхода Galaxy S10+ 5G ждали только в конце марта и только на домашнем южнокорейском рынке. Если верить источнику, Galaxy S10 5G представят одновременно с остальными новинками уже 20 февраля. Вполне возможно, что и в продаже данная версии появится одновременно с Galaxy S10, S10+ и S10e.

Также сообщается, что смартфон Samsung с гибким дисплеем будет называться Galaxy Winner, а не Galaxy F, Galaxy Flex или Galaxy Fold, как предполагалось ранее.