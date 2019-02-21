Смартфон Samsung Galaxy S10e оценен в 56 990 рублей

Компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S10e, который является младшим собратом моделей Galaxy S10 и Galaxy S10+. Новинку оснастили плоским 5,8-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и сертификацией HDR10+, двойной основной камерой на 12 Мп и 16 Мп, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3100 мАч, быстрой проводной и беспроводной зарядкой Fast Wireless Charging 2.0 с возможностью заряжать другие устройства, защитой от пыли и влаги IP68, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 9.0 Pie. Габариты смартфона равны 142,2:69,9:7,9 мм, а масса – 150 граммам. Galaxy S10e появится в продаже 8 марта по рекомендованной цене 56 990 рублей.