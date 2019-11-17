Смартфон Samsung Galaxy S11 не получит экран-водопад

2019-11-17, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Galaxy S11; [70]
Каждый день появляются все новые и новые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11. Одна из самых противоречивых характеристик данного смартфона это его экран, которому приписывают изогнутые кромки. Но сегодня авторитетный инсадйер Ice Universe опроверг данный слух, сказав на своей страничке в Twitter следующие слова “Galaxy S11 не использует дизайн с экраном-водопадом, но рамки тоньше, чем у Note10”.

Также, смартфону прочат основную тройную камеру на 12, 16 и 12 Мп, спекрометр и датчик глубины. По другим слухам, аппарат получит основную камеру c главным модулем разрешением 108 Мп и процессор Qualcomm Snapdragon 865. Предположительная дата анонса смартфона -февраль следующего года.

Комментарии и отзывы Galaxy S11
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