Смартфон Samsung Galaxy S21 показали на рендерах

Топовые смартфоны Samsung Galaxy S20 были представлены еще в начале года, а потому в сети начинают появляться слухи о новом поколении корейских флагманов. Например, сегодня в сети появилось первое изображение модели Samsung Galaxy S21, которая, как и сообщалось в предыдущих слухах, не сильно отличается от Galaxy S20 в плане дизайна. Отметим заднюю панель в духе Galaxy Note20 и переднюю в стиле Galaxy S20. Главным нововведением в серии Galaxy S20 должен стать фирменный стилус S Pen, которого могут быть лишены следующие флагманы Galaxy Note. Официальный анонс линейки Samsung Galaxy S20 ожидается в январе или феврале следующего года.